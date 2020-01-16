Объявлены три звезды дня в НХЛ
Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила имена трех звезд завершившегося игрового дня.
Первой звездой дня стал нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Зак Смит, забросивший две шайбы в ворота «Монреаль Канадиенс».
Вторым в списке лучших был признан форвард «Филадельфии Флайерз» Якуб Ворачек, который стал автором победного года в ворота действующего обладателя Кубка Стэнли «Сент-Луиса» в овертайме.
Третьей звездой стал голкипер «Чикаго» Кори Кроуфорд, отразивший 32 броска от «Монреаля».
Ранее сообщалось, что Илья Ковальчук обозначил цели его новой команды на ближайшее время.