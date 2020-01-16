Канадские СМИ: Ковальчук может уйти из «Монреаля» из-за успешной игры

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Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» и сборной России Илья Ковальчук может покинуть свою новую команду перед трансферном дедлайном. Об этом сообщает Sportsnet.

Такую мысль высказал канадский обозреватель Рори Бойлен из-за неудачной игры «Монреаля» в нынешнем регулярном чемпионате.

«Ковальчук подписал контракт с «Канадиенс» после неудачного отрезка в «Лос-Анджелесе», а в данный момент он демонстрирует потрясающий хоккей. Пять очков в пяти матчах могут стать привлекательным фактором для команд, которым будет необходимо усиление перед плей-офф», — сказал Бойлен.

Ранее сообщалось, что Илья Ковальчук рассказал об адаптации в новой команде.