Боксер Беспутин отреагировал на информацию о проваленном допинг-тесте

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Чемпион Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полусреднем весе россиянин Александр Беспутин прокомментировал информацию о положительном результате допинг-тестирования.

Спортсмен прошел контроль 30 ноября в Монако. Сообщается, что боксер получил уведомление о «ненормальном результате теста».

«Пока не прошло расследование, до конца не разобрались, а в СМИ уже дают информацию, что я провалил допинг-тест. Очень неприятно читать подобное. Я хочу сказать, что мы ничего не употребляли, я чист!» — цитирует Беспутина РИА «Новости».

Боксер отметил, что его команда разбирается в данной ситуации. Он добавил, что впервые слышит о препарате Лигандрол, следы которого были обнаружены в его пробе.

«Мы проконсультировались и узнали, что этот препарат может попасть через питание или добавки», — сказал Беспутин.

Спортсмен планирует дождаться вскрытия пробы «Б» и рассчитывает, что ее проверка будет проведена в компетентной лаборатории.

Ранее сообщалось, что Федерация бокса России расследует результаты допинг-теста Беспутина.