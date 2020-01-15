Боксер Беспутин отреагировал на информацию о проваленном допинг-тесте
Чемпион Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полусреднем весе россиянин Александр Беспутин прокомментировал информацию о положительном результате допинг-тестирования.
Спортсмен прошел контроль 30 ноября в Монако. Сообщается, что боксер получил уведомление о «ненормальном результате теста».
«Пока не прошло расследование, до конца не разобрались, а в СМИ уже дают информацию, что я провалил допинг-тест. Очень неприятно читать подобное. Я хочу сказать, что мы ничего не употребляли, я чист!» — цитирует Беспутина РИА «Новости».
Боксер отметил, что его команда разбирается в данной ситуации. Он добавил, что впервые слышит о препарате Лигандрол, следы которого были обнаружены в его пробе.
«Мы проконсультировались и узнали, что этот препарат может попасть через питание или добавки», — сказал Беспутин.
Спортсмен планирует дождаться вскрытия пробы «Б» и рассчитывает, что ее проверка будет проведена в компетентной лаборатории.
Ранее сообщалось, что Федерация бокса России расследует результаты допинг-теста Беспутина.