Экс-помощник Карреры официально возглавил «Спартак-2»
Московский «Спартак» объявил о назначении Романа Пилипчука на пост главного тренера команды. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте клуба.
Соглашение 52-летним специалистом рассчитано до конца нынешнего сезона. В тренерский штаб команды вошли Иван Пилипчук и Олег Саматов. Пост тренера вратарей сохранил Владимир Пчельников.
После 25 туров Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Спартак-2» с 25 очками занимает 16-е место в турнирной таблице. Команда находится в зоне вылета.
В качестве ассистента бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреры Пилипчук проработал с июня 2016 по май 2018 года. В 2019-м он возглавил минское «Динамо», однако спустя четыре месяца покинул команду.
Ранее сообщалось, что специалист приступит к своим обязанностям 22 января на первом сборе, который пройдет в Турции.