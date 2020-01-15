Чемпион мира по боксу из России провалил допинг-тест

<img src="//img.gazeta.ru/files3/229/11757229/perchlenki-pic905-895x505-17597.jpg">

Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Александр Беспутин провалил допинг-тест.

Как передает ТАСС, в пробе полусредневеса было обнаружено запрещенное вещество Лигандрол, помогающее набирать вес.

Напомним, что 1 декабря 2019 года Беспутин стал чемпионом, одолев соотечественника Раджаба Бутаева единогласным решением судей.

Всего на счету непобежденного 28-летнего атлета 14 побед в 14 поединках на профессиональном уровне.

Ранее украинец Ломаченко ответил на критику за видео с российскими солдатами.