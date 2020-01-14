Боксер Беспутин высказался об украинско-российских отношениях

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Российский боксер Александр Беспутин высказался об отношениях с украинскими коллегами Василием Ломаченко и Александром Усиком, передает РИА «Новости».

Напомним, что все три спортсмена являются клиентами одного менеджера, а также друзьями друг другу.

По словам Беспутина, он не обсуждал с украинскими спортсменами политику, так как у них нет времени на такие разговоры.

«Мне горестно, что два братских народа враждуют», — заявил россиянин.

Отметим, что на счету Беспутина регулярный пояс Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полусреднем весе.

Ранее украинец Ломаченко ответил на критику за видео с российскими солдатами.