Боксер Беспутин высказался об украинско-российских отношениях
Российский боксер Александр Беспутин высказался об отношениях с украинскими коллегами Василием Ломаченко и Александром Усиком, передает РИА «Новости».
Напомним, что все три спортсмена являются клиентами одного менеджера, а также друзьями друг другу.
По словам Беспутина, он не обсуждал с украинскими спортсменами политику, так как у них нет времени на такие разговоры.
«Мне горестно, что два братских народа враждуют», — заявил россиянин.
Отметим, что на счету Беспутина регулярный пояс Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полусреднем весе.
Ранее украинец Ломаченко ответил на критику за видео с российскими солдатами.