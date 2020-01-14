Макгрегор заявил о желании провести реванш с Хабибом в Москве

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор заявил о желании провести поединок против обладателя титула Хабиба Нурмагомедова в Москве.

«Хотел бы закончить этот год поединком с Нурмагомедовым в Москве. Это должно случиться. Я был в Москве. Это прекрасный город. Россия — прекрасная страна. Я очень впечатлен ею.

Нурагомедов может бегать от меня, но ему не спрятаться», — сказал Макгрегор в интервью ESPN.

Первый поединок между бойцами, прошедший на турнире UFC 229 в октябре 2018 года, завершился победой россиянина в четвертом раунде.

Ранее Макгрегор признался, что злоупотреблял алкоголем перед боем с Хабибомhttps://www.gazeta.ru/sport/news/2020/01/14/n_13912766.shtml.