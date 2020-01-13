Медведев стал четвертой ракеткой мира
13 января в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) произошли важные изменения, передает «Чемпионат».
Так, россиянин Даниил Медведев поднялся на четвертое место в списке, тогда как испанец Роберто Баутиста-Агут вышел на девятую строчку.
Стоит отметить, что, помимо этого, отечественный теннисист Карен Хачанов укрепил свои позиции, став 16-й ракеткой мира, тогда как Андрей Рублев, победивший в минувший уик-энд на турнире в Дохе, стал 18-м в рейтинге.