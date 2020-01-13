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Международный турнир по борьбе закончился дракой с участием украинского бойца. Об этом сообщает Tribuna.ua.

Полуфинальный поединок между спортсменом из Грузии Зурабом Эрбоцанашвили и украинцем Хасаном Закариевым завершился массовой потасовкой, в которой приняли участие наставники борцов.

Организаторы турнира приняли решение дисквалифицировать обоих спортсменов.

Ранее сообщалось, что чемпион мира Алексей Яшин сравнил нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнс» Андрея Свечникова и форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.