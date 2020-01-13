«Монако» Головина — лучшая команда тура по версии французских СМИ

Французское издание L'Equipe назвало «Монако» лучшей командой по итогам 20-го тура чемпионата страны по футболу.

Монегаски на выезде сыграли вничью против безоговорочного лидера Лиги 1 — «ПСЖ». Российский хавбек Александр Головин провел на поле все 90 минут.

Матч закончился со счетом 3:3; обе команды по ходу игры вели в счете.

Ранее сообщалось, что нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар остался недоволен результатом матча 20-го тура чемпионата Франции против «Монако».