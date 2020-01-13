«Монако» Головина — лучшая команда тура по версии французских СМИ
Французское издание L'Equipe назвало «Монако» лучшей командой по итогам 20-го тура чемпионата страны по футболу.
Монегаски на выезде сыграли вничью против безоговорочного лидера Лиги 1 — «ПСЖ». Российский хавбек Александр Головин провел на поле все 90 минут.
Матч закончился со счетом 3:3; обе команды по ходу игры вели в счете.
Ранее сообщалось, что нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар остался недоволен результатом матча 20-го тура чемпионата Франции против «Монако».
En su primer partido en Ligue 1 y visitando al PSG, Robert Moreno fue nombrado como el mejor entrenador de la fecha y el AS Mónaco como el mejor equipo.— AS Mónaco Argentina (@MonacoARG) January 12, 2020
[@lequipe] pic.twitter.com/lWGezp2osr