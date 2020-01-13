СМИ: «Динамо» интересуется форвардом сборной Италии
Московское «Динамо» проявляет интерес к нападающему «Торино» Симоне Дзадза, сообщает Sport24.
По информации источника, итальянский форвард входит в шорт-лист бело-голубых на зимнее трансферное окно. О том, вступали ли клубы в переговоры, данных нет.
28-летний Дзадза в нынешнем сезоне забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи в 20 матчах. До «Торино» он в разные годы выступал за «Ювентус», «Вест Хэм Юнайтед», «Валенсию» и «Сассуоло». С 2014 года вызывается в национальную сборную Италии.