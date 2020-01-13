«Ювентус» с голом Роналду победил «Рому»

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«Ювентус» одержал победу над «Ромой» в матче 19-го тура чемпионата Италии.

Встреча прошла на стадионе «Олимпико» в Риме и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

В составе туринцев отличились Мерих Демирал и Криштиану Роналду, реализовавший пенальти. Единственный мяч «волков» на свой счет записал Диего Перотти, он забил с одиннадцатиметрового.

Благодаря этому результату «Ювентус» набрал 48 очков и вырвался в лидеры первенства, «Интер» отстает на два балла.

Ранее сообщалось, что Роналду обошел Лионеля Месси по количеству хет-триков в карьере.

Футбол. Чемпионат Италии. 19-й тур

«Рома» (Рим) — «Ювентус» (Турин) — 1:2

Голы: 0:1 — Демирал, 3; 0:2 — Роналду, 10 (пенальти); 1:2 — Перотти, 68 (пенальти)