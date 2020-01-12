Олимпийская медалистка покинула Иран по политическим мотивам

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Призер Олимпийских игр по тхэквондо Кимия Ализаде покинула Иран, передает Fox News.

Спортсменка написала в Instagram, что является «одной из миллионов угнетаемых женщин в стране». По словам Ализаде, спортивные чиновники эксплуатировали ее.

«Они отправляли меня туда, куда хотели. Я носила то, что они говорили. Я повторяла каждое их предложение», — отметила тхэквондистка.

Ализаде добавила, что власти Ирана радовались ее медалям, однако критиковали ее за выбор вида спорта.

«Добродетельная женщина не должна раздвигать ноги», — привела Ализаде слова функционеров.

По информации иранского агентства ISNA, спортсменка уехала в Нидерланды.

Ализаде взяла бронзу на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро. Она является единственной иранской спортсменкой, получившей награду на Играх.

Ранее сообщалось, что спортсмен из США может пропустить турнир в ОАЭ из-за ситуации на Ближнем Востоке.