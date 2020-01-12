Ковальчук сравнялся с Буре по числу заброшенных шайб в НХЛ

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Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» и сборной России Илья Ковальчук сравнялся с великим нападающим Павлом Буре по количеству заброшенных шайб в заокеанской лиге среди отечественных хоккеистов. Об этом сообщает Sport24.

После игры с «Оттавой» на счету 36-летнего воспитанника тверского хоккея оказалось 437 шайб.

Лидером по данному показателю является капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. Он забил в НХЛ 684 гола.

Ранее сообщалось, что нападающий «Монреаль Канадиенс» Илья Ковальчук принес победу своей команде, забросив шайбу в овертайме матча против «Оттавы Сенаторз».