В Австралии акулы съели футболиста из Германии

Немецкий футболист американского футбольного клуба «Гастинг Бронкос» Эрик Биригитти скончался в Австралии на 22-м году жизни.

Как передает El Caso, спортсмен поскользнулся и упал с обрыва в воду, после чего его вынесло течением в открытое море. Там на него и напали акулы — от полученных ран немец умер.

Стоит отметить, что руководство «Гастинга» уже выразило соболезнования родным и близким футболиста.

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