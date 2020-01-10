Глава ФИФА Инфантино избран членом МОК
Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино избран членом Международного олимпийского комитета (МОК).
На официальном сайте МОК отмечается, что членами организации также стали глава Международной федерации тенниса (ITF) Дэвид Хаггерти и президент Олимпийского комитета Японии Ясухиро Ямасита.
На 135-й сессии МОК глава организации Томас Бах поздравил новых членов комитета.
«Отныне МОК может рассчитывать на ценные советы этих опытных людей», — заявил функционер.
Теперь общее количество членов организации выросло до 101 человека.
Ранее Бах заявил, что МОК намерена добиться пересмотра дел 28 российских участников Игр-2014 в Сочи, которые были оправданы Спортивным арбитражным судом (CAS).