Глава ФИФА Инфантино избран членом МОК

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Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино избран членом Международного олимпийского комитета (МОК).

На официальном сайте МОК отмечается, что членами организации также стали глава Международной федерации тенниса (ITF) Дэвид Хаггерти и президент Олимпийского комитета Японии Ясухиро Ямасита.

На 135-й сессии МОК глава организации Томас Бах поздравил новых членов комитета.

«Отныне МОК может рассчитывать на ценные советы этих опытных людей», — заявил функционер.

Теперь общее количество членов организации выросло до 101 человека.

Ранее Бах заявил, что МОК намерена добиться пересмотра дел 28 российских участников Игр-2014 в Сочи, которые были оправданы Спортивным арбитражным судом (CAS).