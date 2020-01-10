Тренер «Барселоны» Вальверде согласовал уход из клуба

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Испанский журналист Гонсало Миро утверждает, что главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде уйдет из клуба после завершения нынешнего сезона.

«Вальверде завершит свои отношения с «Барселоной» в июне. Такое решение было принято им и клубом», — цитирует Миро El Golazo De Gol в Twitter.

Специалист возглавил «Барселону» летом 2017 года. Под его руководством каталонский клуб дважды становился чемпионом страны, а также завоевывал Кубок и Суперкубок Испании. Соглашение рассчитано до лета 2020 года.

После 19 туров чемпионата страны «Барселона» лидирует в турнирной таблице. В активе команды 40 очков.

9 января каталонцы потерпели поражение от мадридского «Атлетико» в полуфинале Суперкубка Испании. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу столичного клуба. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что Хави может стать новым главным тренером «Барселоны».