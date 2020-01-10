Союз биатлонистов России должен IBU около € 700 тыс.

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Член правления Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Чепиков заявил, что организация испытывает финансовые трудности.

Функционер отметил, что долг состоит из средств, потраченных Международным союзом биатлонистов (IBU) на адвокатов против российских спортсменов.

«СБР должны IBU около €700 тыс. Может быть, кто-то из телезрителей может оказать спонсорскую поддержку, у нас свободные места на комбинезонах есть», — цитирует Чепикова «Матч ТВ».

Член правления СБР добавил, что организация делает все, чтобы финансовые трудности не влияли на подготовку биатлонистов к сезону.

Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал назначение Валерия Польховского на пост вице-президента СБР по обеспечению сборных команд.