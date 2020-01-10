Клопп в четвертый раз стал лучшим тренером Английской премьер-лиги

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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в четвертый раз стал лучшим наставником месяца в Английской премьер-лиге (АПЛ). Об этом сообщает официальный сайт организации.

Помимо немецкого специалиста на приз лучшему тренеру декабря претендовали наставник «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер и рулевой «Уотфорда» Найджел Пирсон.

Таким образом Клопп повторил достижение наставника «Манчестер Сити» испанца Хосепа Гвардиолы, который также признавался лучшим тренером месяца четыре раза за сезон-2017/18.

В настоящее время «Ливерпуль» занимает первое место в АПЛ, набрав 58 очков. Следующий матч подопечные Клоппа проведут 11 января с лондонским «Тоттенхэм Хотспур».

Ранее сообщалось, что Стивен Джеррард жалеет, что покинул «Ливерпуль» и не застал начало эры Клоппа.