Клопп в четвертый раз стал лучшим тренером Английской премьер-лиги
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в четвертый раз стал лучшим наставником месяца в Английской премьер-лиге (АПЛ). Об этом сообщает официальный сайт организации.
Помимо немецкого специалиста на приз лучшему тренеру декабря претендовали наставник «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер и рулевой «Уотфорда» Найджел Пирсон.
Таким образом Клопп повторил достижение наставника «Манчестер Сити» испанца Хосепа Гвардиолы, который также признавался лучшим тренером месяца четыре раза за сезон-2017/18.
В настоящее время «Ливерпуль» занимает первое место в АПЛ, набрав 58 очков. Следующий матч подопечные Клоппа проведут 11 января с лондонским «Тоттенхэм Хотспур».
Ранее сообщалось, что Стивен Джеррард жалеет, что покинул «Ливерпуль» и не застал начало эры Клоппа.