Комиссия спортсменов ВФЛА отказалась от встречи на президиуме
Комиссия спортсменов Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) отказалась от встречи на президиуме организации, который состоится завтра, 10 января. Об этом она сообщила в Instagram.
На заседании было принято решение не приходить на собрание президиума и делегировать для общения с представителями организации председателя комиссии спортсменов, который будет выбран и включен в состав президиума.
Полный текст протокола опубликован в социальных сетях комиссии спортсменов.
Ранее сообщалось, что ВФЛА пригласила авторов открытого письма Марию Ласицкене, Сергея Шубенкова и Анжелику Сидорову на специальное заседание.
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Сегодня состоялось первое в 2020 году заседание комиссии спортсменов. Его итоги ⬇️ и в карусели ⬆️ Выразить несогласие с решением Президиума ВФЛА и Конференции о дате выборов (28.02.2020) нового руководства ВФЛА. Рекомендовать перенести дату выборов не позднее 12.02.2020 (60 дней с момента проведения отчетной Конференции ВФЛА) Рекомендовать Президиуму ВФЛА расширить комиссию спортсменов ВФЛА до 9 (девяти) человек, включив в нее Гатауллина Р.А., Ядгарова И.Т., Ахмадеева Р.Р., Шкуренева И.Ю. Рекомендовать Президиуму ВФЛА утвердить председателем комиссии спортсменов ВФЛА Гатауллина Р.А. Рекомендовать Президиуму ВФЛА вынести на ближайшую Конференцию вопрос об изменении Положения о комиссии спортсменов ВФЛА и введении председателя комиссии спортсменов ВФЛА в состав Президиума ВФЛА с правом голоса (со всеми необходимыми изменениями в Устав ВФЛА) Отказаться от предложения руководства ВФЛА от 08.01.2020 о посещении членами комиссии спортсменов ВФЛА Президиума ВФЛА (10.01.2020). Общение с руководством ВФЛА от имени комиссии спортсменов ВФЛА будет возложено на председателя комиссии спортсменов ВФЛА (предложенного Президиуму ВФЛА членами комиссии спортсменов ВФЛА в пункте 3) после его утверждения и включения в состав Президиума ВФЛА с правом голоса Повторно направить руководству ВФЛА вопросы из Открытого письма от 29.12.2019 (в приложении к Протоколу № 1) с просьбой публично ответить на них. Это не противоречит принципам деятельности ВФЛА, изложенным в п.1.2. Устава ВФЛА (в частности, принципу гласности), а также п.3.1.22 Устава (о свободе распространения информации о деятельности ВФЛА) #легкаяатлетика #trackandfield #россия #russia