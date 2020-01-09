Комиссия спортсменов ВФЛА отказалась от встречи на президиуме

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Комиссия спортсменов Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) отказалась от встречи на президиуме организации, который состоится завтра, 10 января. Об этом она сообщила в Instagram.

На заседании было принято решение не приходить на собрание президиума и делегировать для общения с представителями организации председателя комиссии спортсменов, который будет выбран и включен в состав президиума.

Полный текст протокола опубликован в социальных сетях комиссии спортсменов.

Ранее сообщалось, что ВФЛА пригласила авторов открытого письма Марию Ласицкене, Сергея Шубенкова и Анжелику Сидорову на специальное заседание.