Умер Виктор Корочкин

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Умер начальник юношеских сборных команд по регби Виктор Корочкин. Об этом сообщает пресс-служба Федерации регби России.

Корочкин скончался после продолжительной болезни в возрасте 54 лет.

Прославленный регбист являлся воспитанником школы «Слава». Имел звание мастера спорта СССР по регби, выступал за различные сборные Советского Союза.

После завершения игровой карьеры Корочкин трудился на благо федерации, занимая различные административные должности.

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