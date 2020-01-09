Десять россиян попали в список перспективнейших игроков по версии TSN
Четверо россиян попали в список перспективнейших игроков по версии канадского телеканала TSN.
В топ-50 попали сразу несколько представителей России, причем четверо из них расположились на первом, втором, третьем и пятом месте.
Возглавил рейтинг представитель «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин, дебютировавший в НХЛ в игре против «Колорадо».
Вторую строчку занял Григорий Денисенко, выступающий в ярославском «Локомотиве».
Действующий олимпийский чемпион Кирилл Капризов стал третьим, Александр Романов — пятым.
Ранее сообщалось, что лавный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» Рик Боунесс восхитился российским вратарем Антоном Худобиным, защищавшим ворота команды в игре регулярного чемпионата против «Лос-Анджелеса».