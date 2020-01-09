Десять россиян попали в список перспективнейших игроков по версии TSN

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Четверо россиян попали в список перспективнейших игроков по версии канадского телеканала TSN.

В топ-50 попали сразу несколько представителей России, причем четверо из них расположились на первом, втором, третьем и пятом месте.

Возглавил рейтинг представитель «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин, дебютировавший в НХЛ в игре против «Колорадо».

Вторую строчку занял Григорий Денисенко, выступающий в ярославском «Локомотиве».

Действующий олимпийский чемпион Кирилл Капризов стал третьим, Александр Романов — пятым.

Ранее сообщалось, что лавный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» Рик Боунесс восхитился российским вратарем Антоном Худобиным, защищавшим ворота команды в игре регулярного чемпионата против «Лос-Анджелеса».