Глава МОК: мы не допустим ущемления прав россиян на юношеских Играх
Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах. заявил о том, что российские спортсмены, участвующие в зимних юношеских олимпийских играх, не будут никак ущемлены в правах. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, россиянам будут рады ровно так же, как и всем остальным.
«На юношеской олимпиаде все без исключения будут в равном положении, и ничьи права не будут ущемлены. Это касается и российских атлетов. Пока в силу не вступило решение спортивного арбитражного суда Лозанны, мы не будем применять никаких санкций в адрес страны», — сказал Бах.
Ранее сообщалось, что российская фигуристка Кристина Астахова поведала о причинах завершения спортивной карьеры.