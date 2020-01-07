«Спартак» третий раз за сезон победил СКА в КХЛ

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Московский «Спартак» нанес поражение петербургскому СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в столице России, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Федор Малыхин, Илья Зубов и Робин Ганзл. У гостей шайбу забросил Андрей Кузьменко.

«Спартак» третий раз в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата одержал победу над СКА.

Ранее сообщалось, что казанский «Ак Барс» одержал победу над магнитогорским «Металлургом».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва, Россия) — СКА (Санкт-Петербург, Россия) — 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)

1:0 — Малыхин (Херсли, Вишневский) — 09:15 (5x4)

1:1 — Кузьменко (Аалтонен) — 16:04

2:1 — Зубов (Карсумс) — 19:05

3:1 — Ганзл (Цыплаков) — 55:10