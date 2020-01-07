Шарапова проиграла в первом круге турнира в Брисбене
Российская теннисистка Мария Шарапова не смогла выйти во второй круг теннисного турнира в австралийском Брисбене.
Бывшая первая ракетка мира проиграла американке Дженнифер Брэйди со счетом 6:3, 1:6, 6:7 (3:7). Продолжительность матча составила 2 часа 16 минут. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.
В следующем раунде представительница США встретится с первой ракеткой мира австралийкой Эшли Барти.
Призовой фонд турнира в Брисбене составляет $1,5 млн. Финал пройдет 12 января.
Ранее сообщалось, что россиянка Анастасия Павлюченкова не смогла выйти во второй круг турнира в Брисбене.
Теннис. Брисбен. 1-й круг
Мария Шарапова (Россия) — Дженнифер Брэйди (США) — 6:3, 1:6, 6:7 (3:7)