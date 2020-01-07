Объявлены самые дорогие футболисты топ-5 лиг Европы
Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) опубликовал рейтинг самых дорогих футболистов топ-пять лиг Европы. Список выложен на официальном сайте организации.
Самым дорогим футболистом стал нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе. Его стоимость оценили в €265,2 млн. Вторым стал форвард «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг (€223,7 млн), третье место занял нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах (€175,1 млн).
Действующий обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси, выступающий за «Барселону», расположился на восьмой строчке (€125,5 млн). Форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду (€80,3 млн) не попал в первую десятку рейтинга.
Ранее сообщалось, что португалец обошел Месси по количеству хет-триков.
Самые дорогие футболисты топ-5 лиг Европы:
1. Килиан Мбаппе («ПСЖ») — €265,2 млн;
2. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити») — €223,7;
3. Мохамед Салах («Ливерпуль») — €175,1;
4. Джейдон Санчо («Боруссия», Дортмунд) — €168,9;
5. Садио Мане («Ливерпуль») — €155,6;
6. Гарри Кейн («Тоттенхэм Хотспур») — €150,5;
7. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед») — €134,3;
8. Лионель Месси («Барселона») — €125,5;
9. Антуан Гризманн («Барселона») — €123,6;
10. Лаутаро Мартинес («Интер») — €115,7.