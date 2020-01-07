Голкипер «Айлендерс» Варламов вошел в тройку звезд игрового дня НХЛ
Вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Семен Варламов признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), передает ТАСС.
Как сообщается на официальном сайте лиги, во встрече регулярного чемпионата против «Колорадо» (1:0) россиянин отразил 32 броска и оформил шат-аут.
Первой звездой стал форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид. В его активе гол и три результативные передачи во встрече с «Торонто Мэйпл Лифс» (6:4).
Третьей звездой признан нападающий «Виннипег Джетс» Николай Элерс, набравший два (1+1) очка в матче против «Монреаль Канадиенс».
Ранее сообщалось, что российский форвард «Монреаля» Илья Ковальчук признан третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега».