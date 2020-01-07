Ковальчук приобрел дом в Беверли-Хиллз за $11,2 млн
Форвард клуба Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» Илья Ковальчук приобрел дом в Беверли-Хиллз за $11,2 млн, сообщает Los Angeles Times.
По информации издания, здание было построено в 2018 году, а его площадь составляет почти 600 квадратных метров. Внутри находятся пять спален и пять ванных комнат.
Россиянин подписал контракт с «Лос-Анджелес Кингз» в 2018 году. Средняя годовая зарплата игрока составляла $6,25 млн. В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ он набрал девять (3+6) очков в 17 матчах.
В декабре хоккеист был выставлен на драфт отказов, после чего соглашение с ним было расторгнуто. 3 января Ковальчук заключил контакт с «Монреалем».