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Форвард клуба Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» Илья Ковальчук приобрел дом в Беверли-Хиллз за $11,2 млн, сообщает Los Angeles Times.

По информации издания, здание было построено в 2018 году, а его площадь составляет почти 600 квадратных метров. Внутри находятся пять спален и пять ванных комнат.

Россиянин подписал контракт с «Лос-Анджелес Кингз» в 2018 году. Средняя годовая зарплата игрока составляла $6,25 млн. В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ он набрал девять (3+6) очков в 17 матчах.

В декабре хоккеист был выставлен на драфт отказов, после чего соглашение с ним было расторгнуто. 3 января Ковальчук заключил контакт с «Монреалем».

Ранее российский форвард высказался о дебюте за «Монреаль».