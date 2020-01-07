Медведев обыграл Рууда и принес России победу над Норвегией на ATP Cup

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Российский теннисист Даниил Медведев обыграл норвежца Каспера Рууда в матче турнира ATP Cup.

Встреча завершилась победой первой ракетки страны со счетом 6:3, 7:6 (8:6).

Сборная России обыграла команду Норвегии в заключительном матче группового этапа турнира со счетом 2-0. Ранее Карен Хачанов переиграл Виктора Дурашовича — 6:2, 6:1. В парной встрече россияне Теймураз Габашвили и Константин Кравчук сыграют с норвежцами Руудом и Джурашовичем.

Российская команда с первого места вышла в четвертьфинал ATP Cup.

Ранее сообщалось, что Хачанов и Медведев уступили американцам в парной встрече АТР Cup.

Теннис. ATP Cup. Группа D

Даниил Медведев (Россия) — Каспер Рууд (Норвегия) — 6:3, 7:6 (8:6)

Карен Хачанов (Россия) — Виктор Дурашович (Норвегия) — 6:2, 6:1