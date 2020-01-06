Хет-трик Роналду позволил «Ювентусу» победить в матче Серии А

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В матче 18-го тура чемпионата Италии туринский «Ювентус» разгромил «Кальяри».

Встреча состоялась в Турине на арене «Альянс Стэдиум» и завершилась победой хозяев со счетом 4:0.

В составе победителей хет-трик на свой лицевой счет оформил португальский нападающий Криштиану Роналду. Еще один гол в ворота соперников забил Гонсало Игуаин.

Стоит отметить, что для 34-летнего игрока этот хет-трик стал 36-ым в розыгрышах национальных чемпионатов.

После этой игры «бьянконери» набрали 45 очков и возглавили турнирную таблицу чемпионата Италии. «Кальяри» же расположился на шестой позиции; в их активе 29 баллов.

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