Чемпион мира по версии WBA отказался драться с Хабибом

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Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полусреднем весе Александр Беспутин отказался драться с действующим чемпионом Абсолютного бойцовского турнира (UFC) в легком весе Хабибом Нурмагомедовым в ринге. Об этом сообщает RT.

По его словам, поединки между представителями разных стилей единоборств не носят в себе спортивного характера, а лишь являются шоу.

«Я бы не согласился на бой с Хабибом, так как я все-таки занимаюсь спортом, а не шоу. Он — настоящая легенда, этих слов можно уже не бояться. Но в ринг против него выходить не собираюсь», — сказал Беспутин.

Ранее сообщалось, что руководство WBA и Всемирной боксерской организации (WBO) приняло решение поддержать боксеров, которые захотят выступить на летних Олимпийских игах 2020 года в Токио