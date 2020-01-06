Чемпион мира по версии WBA отказался драться с Хабибом
Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полусреднем весе Александр Беспутин отказался драться с действующим чемпионом Абсолютного бойцовского турнира (UFC) в легком весе Хабибом Нурмагомедовым в ринге. Об этом сообщает RT.
По его словам, поединки между представителями разных стилей единоборств не носят в себе спортивного характера, а лишь являются шоу.
«Я бы не согласился на бой с Хабибом, так как я все-таки занимаюсь спортом, а не шоу. Он — настоящая легенда, этих слов можно уже не бояться. Но в ринг против него выходить не собираюсь», — сказал Беспутин.
Ранее сообщалось, что руководство WBA и Всемирной боксерской организации (WBO) приняло решение поддержать боксеров, которые захотят выступить на летних Олимпийских игах 2020 года в Токио