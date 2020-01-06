Назаров — о серебре МЧМ: не надо накалять ситуацию

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Отечественный хоккейный тренер Андрей Назаров высказался после финала молодежного чемпионата мира по хоккею, где сборная России уступила сборной Канады со счетом 3:4. Об этом сообщает «Чемпионат».

По его словам, не нужно излишне драматизировать ситуацию с завоеванием серебряных медалей.

«Хочу поздравить нашу страну с серебром чемпионата мира! Это серьезное достижение, которое ни в коем случае нельзя принижать.

Не нужно накалять ситуацию. Если есть желание рассмотреть вопрос предметнее, то давайте сравним количество ледовых площадок в Канаде и в России», — сказал Назаров.

Ранее сообщалось, что голкипер молодежной сборной России по хоккею Амир Мифтахов назвал прошедший чемпионат мира среди игроков в возрасте до 20 лет лучшим временем в жизни.