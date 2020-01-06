Смолов может перебраться в «Эспаньол»

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Нападающий московского «Локомотива» и сборной России Федор Смолов может перебраться в каталонский «Эспаньол». Об этом сообщает Diario La Grada.

По информации источника, испанский коллектив намерен закрыть сделку уже до конца текущей недели.

Напомним, что действующее трудовое соглашение 29-летнего форварда с «железнодорожниками» рассчитано до лета 2022 года. В настоящее время трансферная стоимость Смолова составляет порядка $10 миллионов.

Ранее сообщалось, что главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард высказался по поводу слухов касательно ухода нападающего Оливье Жиру из команды.