Тарасов поздравил сборную России с победой на МЧМ, потому что смотрел старый матч
Бывший игрок московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов поздравил в Instagram stories сборную России с победой на молодежном чемпионате мира 2020 года.
Все дело в том, что «Матч ТВ» во время финала турнира транслировал запись МЧМ-2011, когда отечественные игроки обыграли Канаду со счетом 5:3, при этом уступая соперникам после второго периода со счетом 3:0.
В текущей встрече победили канадцы со счетом 3:4. Решающую шайбу хоккеисты из страны кленового листа оформили за четыре минуты до конца встречи.
«Пацаны красавцы, с победой!», — написал футболист в соцсетях, выложив фото экрана телевизора с трансляцией старого матча.
Ранее сообщалось, что Россия уступила Канаде в финале молодежного чемпионата мира.