Россия уступила Канаде в финале молодежного чемпионата мира

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Сегодня, 5 января, прошел финал молодежного чемпионата мира 2020 года.

Напомним, что матч проходил в Чехии. За золото боролись сборная России и Канады. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Счет игры открыли отечественные хоккеисты на на 30-й минуте усилиями Никиты Александрова. Первый тайм прошел без голов. Счет канадцы сравняли уже через минуту благодаря удару Дилана Козенса по воротам россиян. Усилить преимущество отечественной сборной помог Григорий Денисенко, а чуть больше, чем через десять минут еще один гол в ворота канадцев оформил Максим Сорокин.

За две минуты сборной Канады удалось сравнять счет. Заброшенными шайбами отметились Коннор Макмайкл и Баррет Хэйтон. За четыре минуты до конца встречи команда страны кленового листа оформила еще один гол стараниями Экила Томаса.

Ранее сообщалось, что канадские фанаты развесили плакат «Давай Канада» над скамейкой России.