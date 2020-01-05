Йохауг выиграла последний этап на «Тур де Ски», Непряева — четвертая
В итальянском Валь-ди-Фьемме завершился этап женских лыжных гонок «Тур де Ски» на 10 км свободным стилем с общего старта.
Первой финишировала норвежская спортсменка Тереза Йохауг, преодолевшая дистанцию за 34 минуты и 21,6 секунды.
На втором и третьем местах оказались ее соотечественницы Хейди Венг, отставшая от Йохауг на 50,3 секунды и Ингвильд Флугстад Эстберг (+54,5) соответственно.
Российская лыжница Наталья Непряева пришла четвертой к финишной линии. Ее отставание от Йохауг составило 57,1 секунды.
Ранее сообщалось, что Непряева заняла последнее место в финале спринта на «Тур де Ски».