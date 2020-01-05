Загитова выступит в шоу на льду природного озера
Российская фигуристка Алина Загитова, чемпионка Олимпийских игр 2018 года выступит в ледовом шоу, которое будет проходить на льду природного озера Владимирской области. Об этом сообщают организаторы турнира в Instagram.
Помимо 17-летней спортсменки, в шоу примут участие также Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Максим Ковтун, Анна Погорилая. Ведущими мероприятия будут первая в истории одиночница — семикратная чемпионка Европы Ирина Слуцка и актер Марат Башаров.
Напомним, что 13 декабря Загитова заявила, что приостанавливает спортивную карьеру с целью «подтянуть» некоторые элементы, в том числе ультра-си.
Ранее сообщалось, что фигуристка Анна Погорилая сделала на тренировке тройной лутц.
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❄️⛸️Дорогие друзья, мы приготовили для вас ещё один новогодний подарок. С большой радостью и гордостью объявляем имя хедлайнера Ледового шоу в Доброграде 2020 года! 1 февраля на льду Доброграда выступит Алина Загитова - Олимпийская чемпионка, Чемпионка мира и Чемпионка Европы станет специальным гостем Ледового шоу! Ледовое шоу в Доброграде – это необыкновенный праздник фигурного катания, это спортсмены мирового уровня и неповторимое шоу на льду природного озера. 1 февраля 2020 года мы будем рады видеть вас на ярком событии, в котором также примут участие Олимпийские чемпионы и Чемпионы Европы - Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, серебряный призер Чемпионата Европы, двухкратный серебряный призер Чемпионата Европы - Максим Ковтун, бронзовый призер Чемпионата мира, серебряный и бронзовый призер Чемпионатов Европы - Анна Погорилая. Ведущие вечера - Ирина Слуцкая и Марат Башаров. Продюсер шоу – Ирина Слуцкая. Билеты на сайте dobrograd-afisha.ru (ссылка в профиле) Справки по телефону 8 800 600 80 50 #алиназагитова #alinazagitova #фигурноекатание #иринаслуцкая #татьянатотьмянина #максиммаринин #максимковтун #аннапогорилая #маратбашаров #figureskating #figureskatingrussia #ледовоешоу #доброград