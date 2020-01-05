Загитова выступит в шоу на льду природного озера

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Российская фигуристка Алина Загитова, чемпионка Олимпийских игр 2018 года выступит в ледовом шоу, которое будет проходить на льду природного озера Владимирской области. Об этом сообщают организаторы турнира в Instagram.

Помимо 17-летней спортсменки, в шоу примут участие также Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Максим Ковтун, Анна Погорилая. Ведущими мероприятия будут первая в истории одиночница — семикратная чемпионка Европы Ирина Слуцка и актер Марат Башаров.

Напомним, что 13 декабря Загитова заявила, что приостанавливает спортивную карьеру с целью «подтянуть» некоторые элементы, в том числе ультра-си.

Ранее сообщалось, что фигуристка Анна Погорилая сделала на тренировке тройной лутц.