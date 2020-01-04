Канада обыграла Финляндию и вышла в финал МЧМ

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Сборная Канады разгромила сборную Финляндии во втором полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею, который в настоящее время проходит в Чехии.

Встреча состоялась в Остраве на Остравар-Арене и завершилась победой североамериканских хоккеистов со счетом 5:0.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Коннор Макмайкл, Алекси Лафренье (на его счету два гола), Джейми Драйсдейл, Тай Делландреа.

Таким образом, канадская команда вышла в финал соревнований, где встретится со сборной России. Стартовое вбрасывание состоится в 21:00 по московскому времени 5 января.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Швеции Томас Монтен высказался после поражения в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею от сборной России.