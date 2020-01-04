Аскаров пропустил после первого же броска от шведов

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Вратарь молодежной сборной России по хоккею Ярослав Аскаров пропустил после первого же броска по своим воротам.

В настоящее время в чешской Остраве на «Островар-Арене» проходит полуфинальный матч чемпионата мира среди игроков до 20 лет между командами Швеции и России (1:1).

Скандинавская сборная открыла счет первым же броском на 16-ой секунде по воротам 17-летнего вратаря Ярослава Аскарова. Автором заброшенной шайбы стал Расмус Сандин.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что нападающий молодежной сборной России по хоккею Александр Хованов поделился ожиданиями перед полуфиналом чемпионата мира среди игроков в возрасте до 20 лет против сборной Швеции.