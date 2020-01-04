38 сэйвов Самонова помогли «Вашингтону» обыграть «Каролину»
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» оказался сильнее »Каролины Харрикейнз».
Встреча состоялась в Роли на «Пи-Эн-Си Арене» и завершилась в пользу гостевой команды со счетом 3:4.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Рихард Паник, Евгений Кузнецов, Ларс Эллер и Якуб Врана. У хозяев голы на свой счет записали Джордан Стаал, Теуво Терявяйнен и Райан Дзингел.
Стоит отметить, что российский голкипер столичной команды Илья Самонов отразил 38 бросков по своим воротам из 41.
Форвард «Каролины» Андрей Свечников отдал две результативные передачи.
Ранее сообщалось, что «Монреаль Канадиенс» принял решение подписать российского нападающего Илью Ковальчука.