Смолов опубликовал романтичное фото с 17-летней внучкой Ельцина
Нападающий московского «Локомотива» Федор Смолов опубликовал снимок с 17-летней внучкой первого президента России Бориса Ельцина на фоне слухов об их романе.
Напомним, что слухи о романе футболиста с Марией Юмашевой стали появляться после того, как девушка начала оставлять комментарии под постами спортсмена в Instagram.
В stories 29-летнего форварда появилась совместная фотография с несовершеннолетней девушкой, которая прижимается к спортсмену.
Также в аккаунте Смолова появился снимок, на котором пара запечатлена в обнимку.
Напомним, что Смолов с 2013 по 2015 год состоял в браке с телеведущей и моделью Викторией Лопыревой.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» заинтересовался защитником «Ганновера».