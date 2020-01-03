Смолов опубликовал романтичное фото с 17-летней внучкой Ельцина

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Нападающий московского «Локомотива» Федор Смолов опубликовал снимок с 17-летней внучкой первого президента России Бориса Ельцина на фоне слухов об их романе.

Напомним, что слухи о романе футболиста с Марией Юмашевой стали появляться после того, как девушка начала оставлять комментарии под постами спортсмена в Instagram.

В stories 29-летнего форварда появилась совместная фотография с несовершеннолетней девушкой, которая прижимается к спортсмену.

Также в аккаунте Смолова появился снимок, на котором пара запечатлена в обнимку.

Напомним, что Смолов с 2013 по 2015 год состоял в браке с телеведущей и моделью Викторией Лопыревой.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» заинтересовался защитником «Ганновера».