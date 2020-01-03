ВФЛА представила AIU объяснение по делу Лысенко

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Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) было направлено письмо в независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU), в котором содержатся объяснения по обвинениям, предъявленным российской стороне 21 ноября 2019 года.

На официальном сайте отечественной организации сообщается, что позже ответ для AIU будет дополнен.

Напомним, что ВФЛА обвинили в пособничестве Даниле Лысенко, который неоднократно пропускал внесоревновательные допинг-тесты. Совместно с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) AIU провел расследование, в котором было обнаружено, что чиновники ВФЛА причастны к представлению Лысенко ложных объяснений и поддельных документов.

В ноябре 2019 года в связи с этим делом был временно отстранен глава всероссийской федерации Дмитрий Шляхтин, также отстранили и самого спортсмена. Помимо них, санкциям подвергся исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин, президент региональной общественной организации «Федерация легкой атлетики Московской области» Артур Карамян, начальник отдела спортивных программ ВФЛА Елена Орлова, антидопинговый координатор ВФЛА Елена Иконникова и тренер Евгений Загорулько.

Ранее Сергей Шубенков отказался бросать тренировки ради встречи с руководством ВФЛА.