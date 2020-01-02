Третьяк был уверен в выходе сборной России в полуфинал МЧМ
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что был уверен в выходе сборной России в полуфинал молодежного чемпионата мира, передает ТАСС.
В четвертьфинале национальная российская команда обыграла Швейцарию со счетом 3:1. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
«Даже когда швейцарцы сравняли счет, все равно было видно, что наши держат игру. Все равно мы давили, больше владели шайбой, поэтому уверенность, что наша команда сильнее и победит, у меня была», — заявил Третьяк.
Соперник сборной России по полуфиналу будет определен позднее.
Ранее форвард сборной России заявил, что никаких проблем не было.