Третьяк был уверен в выходе сборной России в полуфинал МЧМ

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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что был уверен в выходе сборной России в полуфинал молодежного чемпионата мира, передает ТАСС.

В четвертьфинале национальная российская команда обыграла Швейцарию со счетом 3:1. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

«Даже когда швейцарцы сравняли счет, все равно было видно, что наши держат игру. Все равно мы давили, больше владели шайбой, поэтому уверенность, что наша команда сильнее и победит, у меня была», — заявил Третьяк.

Соперник сборной России по полуфиналу будет определен позднее.

Ранее форвард сборной России заявил, что никаких проблем не было.