Панарин стал первой русской звездой декабря в НХЛ

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Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин стал первой русской звездой декабря в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщает официальный сайт Лиги.

За последний месяц 2019 года Панарин набрал 22 (10+22) очка в 14 матчах. Примечательно, что он стал лучшим бомбардиром не только среди россиян, но и во всей Лиге. Панарин также был первой звездой и в ноябре 2019 года.

Второй звездой стал форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин — на его счету 16 (5+11) очков в 10 матчах. Замкнул тройку лидеров голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семен Варламов. Он провел в декабре 11 матчей (восемь в старте), в которых одержал семь побед и отразил 259 бросков из 281.

Ранее Панарин рассказал об успехах в изучении английского языка.