Форвард сборной России высказался о предстоящем матче со Швейцарией

<img src="//img.gazeta.ru/files3/238/12892238/RIAN_6122763.HR-pic905-895x505-86654.jpg">

Нападающий молодежной сборной Егор Соколов рассказал об ожиданиях от матча четвертьфинала молодежного чемпионата мира со Швейцарией, передает Sport24.

Встреча за выход в полуфинал состоится 2 января в 14.30 по московскому времени.

«Соглашусь, что главное перед матчем со Швейцарией — настрой. С чехами, возможно, его не хватило, где-то трибуны поджали. Но это уже в прошлом, мы готовимся к швейцарцам», — заявил форвард.

На групповом этапе Россия одержала две разгромные победы — над Канадой (6:0) и Германией (6:1), а также потерпела два поражения — Чехии (3:4) и США (1:3).

Ранее наставник сборной Швейцарии поделился мыслями о предстоящем матче с Россией.