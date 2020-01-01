Форвард сборной России высказался о предстоящем матче со Швейцарией
Нападающий молодежной сборной Егор Соколов рассказал об ожиданиях от матча четвертьфинала молодежного чемпионата мира со Швейцарией, передает Sport24.
Встреча за выход в полуфинал состоится 2 января в 14.30 по московскому времени.
«Соглашусь, что главное перед матчем со Швейцарией — настрой. С чехами, возможно, его не хватило, где-то трибуны поджали. Но это уже в прошлом, мы готовимся к швейцарцам», — заявил форвард.
На групповом этапе Россия одержала две разгромные победы — над Канадой (6:0) и Германией (6:1), а также потерпела два поражения — Чехии (3:4) и США (1:3).
Ранее наставник сборной Швейцарии поделился мыслями о предстоящем матче с Россией.