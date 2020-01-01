Россиянка Непряева стала четвертой в гонке преследования на «Тур де Ски»

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Российская лыжница Наталья Непряева пришла четвертой в гонке преследования на 10 км на «Тур де Ски».

Победительницей стала норвежка Ингвильд Эстберг, преодолевшая дистанцию 10 км за 26 минут 51,5 секунды. На втором месте оказалась еще одна представительница Норвегии Тереза Йохауг (+0,4). Замкнула тройку лидеров тоже норвежка — Хейди Венг (+27,2).

Непряева от лидера отстала на 27,3 секунды. Примечательно, что спортсменка, которая заняла третье место, была определена с помощью фотофиниша.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Ранее сообщалось, что норвежка Йохауг выиграла гонку на 10 километров на «Тур де Ски».