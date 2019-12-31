Малкин стал первой звездой матча «Питтсбург» — «Отттава»
Российский нападающий Евгений Малкин стал первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвингз» — «Оттава Сенаторз».
Встреча завершилась победой «Питтсбурга» со счетом 5:2. Малкин открыл счет в матче через 27 секунд после начала игры, а в начале второго периода сделал дубль. Также россиянин выступил в роли ассистента в одном из голов своей команды.
Второй звездой признан нападающий «пингвинов» Джейк Гюнцель (1+2), третьей — форвард «Питтсбурга» Патрик Хернквист (1+1).
Ранее сообщалось, что три очка Малкина принесли «Питтсбургу» победу над «Оттавой».