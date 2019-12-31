Экс-игрок «Зенита» критично отозвался о «Спартаке»

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Бывший футболист «Зенита» Сергей Герасимец критично отозвался о ситуации в московском «Спартаке», передает «Спорт уик-энд».

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) московская команда занимает десятое место. За 19 туров «Спартак» смог набрать всего 22 очка. В конце сентября из-за неудовлетворительных результатов был уволен Олег Кононов, на его место пришел немецкий специалист Доменико Тедеско.

«Подобное происходит уже не первый год. Мне сложно понять, почему «Спартак» продает таких футболистов, как Зе Луиш и Адриано, а на их места приглашают тех, кто, образно говоря, ниже их на голову», — заявил Гермасимец.

Ранее сообщалось, что воспитанник «Зенита» Васютин может перебраться в «Урал».