На одном из объектов Олимпиады в Токио обнаружено опасное вещество

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Летние Олимпийские игры 2020 года пройдут в столице Японии — Токио.

Как сообщает asahi.com, в центре водных видов спорта было обнаружено опасное вещество — канцерогенный асбест. Он содержится в двух местах несущих балок купола.

Несмотря на то, что такое расположение вещества исключает контакт с человеком, токийские чиновники все равно настаивают на принятии срочных мер, так как наличие данного вида асбеста вызывает рак.

Напомним, что это вещество использовалось в строительстве в противопожарных целях. На олимпийском объекте оно было обнаружено еще два года назад, однако тогда было принятое решение о безопасности здания в связи с расположением участков, содержащих его.

Ранее Алена Косторная заявила о готовности выступить на Играх в конном спорте.