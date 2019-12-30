Агуэро оценил шансы «Манчестер Сити» догнать «Ливерпуль» в чемпионской гонке

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Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро поделился мнением о шансах команды догнать «Ливерпуль» в турнирной таблице чемпионата Англии.

«Это слишком сложная задача. Клуб должен сосредоточиться на своих победах, потому что обязаны играть в Лиге чемпионов в следующем году. Необходимо показывать хорошую игру, а там посмотрим, что у нас получится», — цитирует Агуэро Reuters.

После 20 туров «Манчестер Сити» (41 очко) занимает третье место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). «Ливерпуль» (55) располагается на первой строчке и имеет игру в запасе.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» стал лидером АПЛ по набранным за десятилетие очкам.